يقوم به ذوى الخبرة.. «تحنيك المولود» مستحب فى الإسلام وفعله الرسول الكريم

جدة - نرمين السيد - أوضحت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، أن "تحنيك المولود" هو: مضغ شيء حلو، كالتمر أو عسل النحل ونحوه أوَّلًا ثمَّ وضعه فى فم المولود وتدليكه به، مؤكدة أن الفقهاء نصوا على سُنِّيته واستحبابه، وذلك لفعله صلى الله عليه وآله وسلم؛ فعن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه قال: «وُلِدَ لِى غُلَامٌ فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيمَ وَحَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ» متفق عليه. هذا مع التنبيه على أنه ينبغى أن يكون القائم بذلك من ذوى الخبرةِ فى هذا الأمر؛ حتى لا يؤدى إلى ضررٍ بالمولود، فيَضُر ويُفْسِد من حيث يَظنُّ أنَّه يُقَوِّم ويُصْلِح.





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