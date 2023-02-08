القاهرة الإخبارية: خاصية جديدة تحول النصوص المكتوبة لموسيقى مسموعة

جدة - نرمين السيد - قال كريستوف الزغبى، خبير الذكاء الاصطناعى، إنَّ تطوير طريقة بوسعها تحويل النصوص إلى موسيقى مسموعة يؤثر على عدد من الوظائف فى العمل، فالعالم يخشى من الذكاء الاصطناعى أن يحل محله.





وأضاف "الزغبى" فى مداخلة عبر "زووم"، ببرنامج "صباح جديد"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، أنَّ محتوى الذكاء الاصطناعى الموجود فى خاصية تحول النصوص إلى موسيقى عبارة عن صور. وأوضح أنَّ هذه الطريقة تشبه أنظمة أخرى تعتمد على الذكاء الاصطناعى، الذى ينتج صورًا من خلال اعتماده على نصوص مكتوبة، وبفضل هذه الطريقة سيقدم المستخدم نصًا يصف فيه موسيقى ثم يقوم الذكاء الاصطناعى بإنتاج قطعة صوتية وموسيقية وفق المواصفات التى تم تقديمها.

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