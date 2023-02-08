أخلاقنا الجميلة.. المساعدة فى الكوارث (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وفى إطار حملة أخلاقنا الجميلة، التى أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى، كيفية المساعدة فى الكوارث.

وتعد الكوارث الطبيعية هى أحداث كارثية تحدث فى الطبيعة نتيجة الظروف الجوية أو الجيولوجية التى تؤدى إلى حدوث اضطرابات بيئية واجتماعية.

وينتج عن الكوارث الطبيعية الأضرار الجسيمة التى تلحق بالممتلكات كما تؤدى إلى الخسائر فى الأرواح البشرية.

ونصح الخبراء باتباع بعض الخطوات التى تسهل من المساعدة فى الكوارث، وذلك من خلال إبعاد الناس عن الأذى، وتبادل المعلومات حول الكارثة.

ويجب مشاركة الخطط لتفادى الأخطار المحتملة، والمساعدة فى حالات الإخلاء، كما يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليل المخاطر.

وأشار الخبراء إلى ضرورة تحسين المعدات التى تساعد فى التبؤ بالكوارث المتوقع حدوثها لأجل أخذ الاحتياطات وتقليل الخسائر.