جدة - نرمين السيد - وأشارت أكاديمية شانجهاى لتكنولوجيا رحلات الفضاء التابعة للشركة الصينية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، وفقا لوكالة الأنباء الصينية، إلى أن سلسلة "إف واى-3"، المحدثة من سلسلة "إف واى-1"، هى الجيل الثانى من أقمار الأرصاد الجوية الصينية التى تدور فى مدار قطبى، وهى مصممة لتعزيز قدرة البلاد على الحصول على البيانات العالمية لجمع المزيد من المعلومات حول خصائص السحب والسطوح.
وأوضحت الأكاديمية أن "الدفعة الرابعة من الأقمار هى الأخيرة من الجيل الثانى للصين من أقمار الأرصاد الجوية منخفضة المدار، وتتألف من قمر صناعى لرصد الأمطار فى مدار مائل وقمر صناعى فى مدار الصباح الباكر المتزامن مع الشمس".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصين تبدأ تطوير أقمار صناعية جديدة للأرصاد الجوية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.