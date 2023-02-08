الصين تبدأ تطوير أقمار صناعية جديدة للأرصاد الجوية

جدة - نرمين السيد - وأشارت أكاديمية شانجهاى لتكنولوجيا رحلات الفضاء التابعة للشركة الصينية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، وفقا لوكالة الأنباء الصينية، إلى أن سلسلة "إف واى-3"، المحدثة من سلسلة "إف واى-1"، هى الجيل الثانى من أقمار الأرصاد الجوية الصينية التى تدور فى مدار قطبى، وهى مصممة لتعزيز قدرة البلاد على الحصول على البيانات العالمية لجمع المزيد من المعلومات حول خصائص السحب والسطوح.

وأوضحت الأكاديمية أن "الدفعة الرابعة من الأقمار هى الأخيرة من الجيل الثانى للصين من أقمار الأرصاد الجوية منخفضة المدار، وتتألف من قمر صناعى لرصد الأمطار فى مدار مائل وقمر صناعى فى مدار الصباح الباكر المتزامن مع الشمس".