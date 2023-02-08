قصة أتعس قط فى العالم باليابان

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جدة - نرمين السيد - وأسند الأفراد إلى ذلك القط اليابانى لقب "أتعس قط" بسبب تعبيراته الكئيبة وعينيه المتدليتين.
ويطلق على ذلك القط اسم "بانشو"، وأشارت مالكته "أكيرا مايزورو" إلى أنه على الرغم من مظهره التعيس إلا أنه فى الحقيقة قط سعيد جدا، وذلك وفقا لما جاء فى صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.
وقالت مالكة القط للصحيفة: "الجميع يحب بانشو وهو يحبهم، إنه يتعامل بشكل جيد مع الجميع ويلتقط الصور معى ببساطة حتى عند استيقاظه، وهو قطط مدلل جدا".
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