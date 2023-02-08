لضمان الراحة.. فتاة تحجز 6 مقاعد بطائرة بسبب طولها

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جدة - نرمين السيد - وكانت تلك الفتاة التى تدعى رميسا جيلجى، تعانى من مشكلة عدم قدرتها على السفر بشكل مريح حتى عام 2022.
وأشارت الفتاة لـ "تايمز ناو نيوز" إلى أن طولها يبلغ 7 أقدام و0.7 بوصة، وكانت تشكو بسبب عدم قدرتها على السفر بسهولة لطولها.
وبعد إتمامها 26 عاما من عمرها، قررت تحويل مساوئ الطول إلى مميزات حتى تضمن العيش فى حياة أفضل، وعلقت: "يمكن تحويل كل عيب إلى ميزة لنفسك، لذا تقبل نفسك كما أنت".
ولأجل الاستمتاع بتجربة السفر قررت حجز 6 مقاعد بالطائرة لأجل ضمان راحتها خلال تلك التجربة التى استغرقت 13 ساعة، وبناء على طلبها أزالت شركة الطيران 6 مقاعد اقتصادية وحولتها إلى نقالة مؤقتة.
يذكر أن رميسا حصلت على لقب أطول امرأة فى العالم منذ عام 2014، وتم تشخيصها بمتلازمة "ويفر" فى عمر مبكر، وتلجأ باستمرار إلى الكرسى المتحرك، كما تعانى من الجنف الذى يصعب عليها الجلوس لفترة طويلة.
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