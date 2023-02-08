ببطارية وشاشة كبيرة.. مواصفات هاتف أوبو الجديد القابل للطى «Find N3»

جدة - نرمين السيد - وأشارت الشركة إلى أن هاتفها الجديد يأتى بالعديد من المزايا والترقيات من حيث التصميم والأداء.

ويأتى هاتف "Oppo Find N3" بشاشة داخلية من نوع "LTPO AMOLED" وبقياس 7.1 بوصة، بالإضافة إلى دقة الشاشة 1792 × 1920 بيكسل.

ويزود الهاتف بكاميرا ثلاثية خلفية، حيث تبلغ دقة الرئيسية منها 108 ميجابيكسل، وعدسة تليفوتوجرافية بدقة 32 ميجابيكسل، وأخرى فائقة الاتساع بدقة 48 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل.

ويقترن الهاتف بذاكرة وصول عشوائى سعة 8 و12 جيجابايت رام، مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة تبدأ من 256 جيجابايت.

ويتمتع الهاتف ببطارية كبيرة تبلغ سعتها 4500 مللى أمبير فى الساعة كما تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 33 وات.