3 ميزات رئيسية ينتظرها المستخدمون من «واتساب»

جدة - نرمين السيد - وذكرت تقارير عالمية أن النظام الأساسى للتطبيق المملوك لشركة "ميتا"، على على كثير من الميزات لكل من "أندرويد" و"iOS"، مثل خيار مشاركة جودة الصورة الأصلية وميزات أخرى، والتى يمكن رؤيتها فى الإصدار التجريبى من التطبيق.

فيما يلى نظرة سريعة على 3 ميزات رئيسية يمكن أن يطلقها "واتساب" قريبًا.

جودة الصورة الأصلية

سيتيح لك "واتساب" قريبًا مشاركة الصور بحجمها الأصلى، والذى سيكون أحد أكبر التحديثات.

يمكن لتطبيق "واتساب" قريبًا أن يسهل على الأشخاص عدم المضى قدمًا فى الخطوة الإضافية المتمثلة فى مشاركة الصور المتطورة. سيوفر التطبيق خيارًا لتحديد الجودة الأصلية قبل مشاركة الصور مع أى شخص.

لن يكون هذا متاحًا افتراضيًا للصور لأن هذا سيستهلك الكثير من بيانات هاتفك المحمول، لذلك، سيقدم تطبيق المراسلة خيارات الجودة قبل مشاركة الصور مع أى شخص.

من غير المعروف حاليًا متى ستصل هذه الميزة، لكن بوابة معلومات واتساب "WaBetaInfo" أبلغت أن الشركة تخطط لتقديمها فى تحديث مستقبلى.

زيادة حد مشاركة الوسائط

يتيح "واتساب" الآن لمختبرى الإصدارات التجريبية مشاركة ما يصل إلى 100 صورة مع جهات الاتصال.

ووفقًا للتفاصيل التى شاركها WaBetaInfo، يمكن للأشخاص الذين يستخدمون الإصدار التجريبى من التطبيق مشاركة الكثير من الصور دفعة واحدة.

يمكن أن يوفر الحد الأقصى "100" راحة كبيرة لأولئك الذين يحبون النقر على الكثير من الصور وتبادلها مع الأصدقاء على "واتساب".

تم رصد هذه الميزة فى آخر تحديث تجريبى لنظام "أندرويد" 2.23.4.3، وسيتم توفير نفس الشيء لجميع المستخدمين فى تحديث مستقبلى، وفقًا للمصدر المذكور.

نقل محفوظات الدردشة بسلاسة أكبر

سيسمح لك "واتساب" بنقل سجل الدردشة إلى هاتف "أندرويد" جديد دون استخدام "جوجل درايف" وسيتمكن المستخدمون من استخدام رموز QR فقط لنقل الدردشات.

لذلك، لن يُطلب من المرء إجراء نسخ احتياطى للدردشات أولاً إلى Google Drive ثم الانتقال إلى طريقة النقل.

وكشفت لقطات الشاشة التى شاركها WabetaInfo أن الأشخاص سيحتاجون فقط إلى فتح قسم نقل الدردشة فى التطبيق "على الهاتف الجديد"، واستخدام كاميرا الهاتف القديم لمسح رمز الاستجابة السريعة الذى سيكون مرئيًا على الجهاز الجديد.

من غير المعروف متى سيتم إصدار هذه الميزة للإصدار الثابت من "واتساب"، فيما قال المصدر المذكور يقول إن "واتساب" تخطط لتقديم هذا التحديث فى تحديث مستقبلي، لكن الجدول الزمنى للإطلاق الدقيق غير معروف.