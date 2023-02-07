سعر وتصميم ومواصفات السماعة اللاسلكية الجديدة OnePlus Buds Pro 2

جدة - نرمين السيد - وتأتى سماعة OnePlus Buds Pro 2 بميزة إلغاء الضوضاء النشطة، كما تدعم معايير لمقاومة الماء والأتربة، أيضًا تقدم وان بلس السماعة الجديدة بتصميم لامع فى جذع السماعة اللاسلكية، ويأتى الجزء الآخر بتصميم غير لامع.

تحتوى سماعة OnePlus Buds Pro 2 على اثنان من محركات التشغيل بحجم 11مم، و6 مم، كما تدعم السماعة اللاسلكية إلغاء الضوضاء النشطة بقدرة 48dB، كما تأتى السماعة بنمط شفاف للإستماع لمحيط المستخدم.

وتدعم السماعة اللاسلكية صوتيات LHDC 5.0، وتأتى أيضًا بنمط للألعاب باستجابة سريعة عند 54 مللى من الثانية، وتأتى OnePlus Buds Pro 2 بصوتيات متعددة الإتجاهات بزواية 360 درجة، كما تنطلق السماعة بميزة Master EQ.

وتأتى Bud Pro 2 بتقنية البلوتوث 5.2، وتدعم السماعة عمر تشغيل يصل إلى 39 ساعة من التشغيل مع الحافظة، وتأتى السماعة فقط بعمر تشغيل 9 ساعات مع تعطيل ميزة إلغاء الضوضاء، و6 ساعات مع تشغيل ميزة إلغاء الضوضاء.

وتطرح وان بلس السماعة اللاسلكية الجديدة فى الأسواق بسعر 179 دولار، بللونين الأسود والأخضر.