لعلهم يفقهون.. الشيخ خالد الجندى: الزلازل والبراكين رسالة من عند الله

جدة - نرمين السيد - قال الشيخ خالد الجندى، الداعية الإسلامى إن الزلازل والبراكين رسالة من عند الله، ولا يوجد حكومة أو دولة أيًا كانت قوتها تستطيع الوقوف أمام جنود الله الموجودون فى هذا الكون، أو منع إعصار واحد فقط "كتسونامى" الذى أغرق دول وأخفى جزر بالكامل، أو منع الزلازل أو البراكين.





وأكد الجندى خلال برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على قناة "dmc"، أن العالم أجمع لا يستطيع فعل شىء، متذكرًا الآية الكريمة: (سنريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أو لم يكف بربك أنه على كل شىء شهيد). وأوضح الداعية الإسلامى أنه لا يوجد "أسباب أخلاقية" للكوارث، مضيفًا أنها تحدث للمتقين قبل الفاسقين كما أنها تحدث للمصلين قبل غير المصلين، لافتًا إلى أنها جميع الكوارث "الأعاصير والبراكين والزلازل" وغيرها للأتقياء وغير الأتقياء، ولا أحد بمنأى عنها. وأضاف الشيخ خالد الجندى أنه رغم التقدم العلمى لا يوجد وسيلة للتنبؤ بحدوث الزلازل.

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