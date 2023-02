على Android و iOS.. تويتر سيحتفظ بتفضيلات علامة التبويب الخاصة بالمستخدم

جدة - نرمين السيد - قدم موقع "تويتر" علامة تبويب "For You" المنسقة فى بداية هذا العام، تم تقديم الميزة بسهولة فإذا أغلقت تطبيق تويتر أو الموقع على الويب بعد التبديل إلى الجدول الزمنى العكسى للمتابعة للنظام الأساسى، فسيتم إرجاع كلاهما افتراضيًا إلى موجز "For You" بعد عودتك.





واتخذ "تويتر" فى نهاية شهر يناير، خطوة أولية لمعالجة هذا الخطأ، حيث قام بتعديل الموقع على الويب لتذكر علامة التبويب التى تركتها قبل إغلاق علامات التبويب الخاصة بك، وفى ذلك الوقت قالت الشركة إن إصلاحًا مشابهًا قريبًا لنظامى "Android وiOS"، وهذا الإصلاح متاح حاليًا. وإذا كنت تستخدم "تويتر" بشكل أساسى لمتابعة الأحداث الواقعية، فمن المفترض أن يسهل استخدام التطبيق لهذا الغرض. ويذكر أن التغيير فى واجهة "تويتر" يتزامن مع قرار الشركة الأخير بقطععملاء الطرف الثالث، أدت هذه الخطوة إلى إغلاق تطبيقات مثل "Tweetbot" تاركًا للعميل الرسمى الطريقة الوحيدة للوصول إلى منصة التغريدات.

