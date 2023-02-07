تحالف «كواد» يطلق تحديا جديدا لتحسين أمن الفضاء الإلكترونى

جدة - نرمين السيد - أعلن تحالف "كواد" الرباعى بين الولايات المتحدة والهند وأستراليا واليابان إطلاق حملة عامة لتحسين أمن الفضاء الإلكترونى فى جميع أنحاء بلاد التحالف، تحت عنوان "تحدى الرباعية الإلكترونى".





ودعت المجموعة الرباعية فى بيان مشترك نشره البيت الأبيض عبر موقعه الإلكترونى، اليوم مستخدمى الإنترنت عبر منطقة المحيطين الهندى والهادئ وخارجها للانضمام إلى التحدى، متعهدة بممارسة عادات إلكترونية آمنة ومسؤولة، مما يعكس الجهود المستمرة لتعزيز الوعى والعمل فى مجال الأمن الإلكترونى للأفراد والمجتمعات وتعزيز نظام بيئى إلكترونى أكثر أمانًا ومرونة لإفادة الاقتصادات والمستخدمين فى كل مكان.

ويعد مستخدمو الإنترنت فى جميع أنحاء العالم، بحسب البيان، أهدافا للجرائم الإلكترونية والتهديدات الإلكترونية الضارة الأخرى التى يمكن أن تكلف تريليونات الدولارات كل عام وتهدد البيانات الشخصية الحساسة.

وأكد البيان أنه يمكن تجنب العديد من الهجمات الإلكترونية من خلال تدابير وقائية بسيطة، ويمكن لمستخدمى ومزودى الإنترنت معا اتخاذ خطوات صغيرة لتحسين الأمن الإلكترونى والسلامة الإلكترونية بشكل كبير، موضحا أن هذه الخطوات تتضمن تثبيت تحديثات الأمان بشكل روتينى وتمكين عمليات التحقق من الهوية من خلال المصادقة متعددة العوامل واستخدام عبارات مرور أقوى ومتغيرة بانتظام، ومعرفة كيفية تحديد عمليات الاحتيال الشائعة عبر الإنترنت، مثل تصيُّد البيانات.

وأشار البيان إلى أن تحدى الرباعية الالكترونى يوفر الموارد، مثل معلومات الأمن الالكترونى الأساسية والتدريب، لجميع المستخدمين من الشركات إلى المؤسسات التعليمية والشركات الصغيرة والأفراد من طلاب المدارس الابتدائية إلى كبار السن.

ويعمل شركاء الرباعية على ضمان وصول الجميع إلى الموارد اللازمة لاتخاذ قرارات مستنيرة أثناء الاتصال بالإنترنت واستخدام الأجهزة الذكية، ومطالبة الجميع بمعرفة ما يمكن فعله لتعزيز فضاء إلكترونى أكثر أمانًا ومرونة حتى نتمكن بشكل جماعى من التصدى بشكل أفضل للتهديدات الالكترونية.