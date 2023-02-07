حقيقة بكاء كلب على صاحبه فى زلزال تركيا.. صورة هزت السوشيال

جدة - نرمين السيد - وفى التعليقات على الصورة المتداولة، قال البعض إنها من إحدى المناطق فى سوريا والتى تضررت من الزلزال، وبالبحث والتقصى تبين أنها قديمة.
وبالرجوع إلى موقع TinEye المتخصص في البحث عن الصور، تبين أن اللقطة صورت فى شهر أكتوبر عام 2018، وكانت فى زلزال أيضا.
كما اتضح أن الكلب ليس له علاقة بالضحية، بل جاء إلى موقع الزلزال ضمن فريق إنقاذ، وهو ما أكده صاحب الصورة "جاروسلاف نوسكا".
فى سياق متصل، أعلن مدير المرصد السورى لحقوق الإنسان رامى عبد الرحمن، ارتفاع عدد القتلى فى الزلزال الذى ضرب العديد من المناطق فى شمال غربى سوريا إلى 1621 شخصا، مشيرا إلى أن هذه الحصيلة مرشحة للارتفاع فى الوقت الذى مازالت فيه عمليات البحث مستمرة فى القرى والمدن المنكوبة من هذا الزلزال الذى وصفه بـ"المدمر".
وشدد عبد الرحمن ـ فى تصريح خاص لقناة "العربية الحدث" الإخبارية اليوم الثلاثاء ـ على الحاجة الماسة إلى فرق إنقاذ إضافية وعاجلة لمساعدة فرق الإنقاذ السورية فى عمليات البحث عن الناجين تحت الأنقاض فى المدن المتضررة من الزلزال الذى ضرب شمال غربى البلاد، مشيرا إلى صعوبة عمليات البحث وسط تردى أحوال الطقس ونقص المعدات اللازمة لإخراج الناجين من تحت الأنقاض.
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