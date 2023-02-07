جورجينا رفقة أبنائها وسط الصحراء (صور)

جدة - نرمين السيد - ونشرت جورجينا صور جديدة عبر "إنستجرام" مع أسرتها وسط صحراء السعودية. وظهرت جورجينا برفقة أولادها خلال رحلة استمتاعهم بالصحراء، ونالت الصور إعجاب متابعيها عبر "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "يوم رائع". واحتفلت جورجينا بعيد ميلاد الدون البرتغالى نجم النصر السعودى "كريستيانو رونالدو"، بمناسبة عيد ميلاده الثامن والثلاثين على طريقتها الخاصة. ونشرت جورجينا صورة تجمعها بكريستيانو رونالدو، وعلقت عليها: "إنها أيام يملؤها الحب معك يا حبيبى أتمنى أن أظل معك فترة طويلة".

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