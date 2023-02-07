Realme 10 Pro 5G .. مواصفات أحدث هاتف لـ ريلمى

جدة - نرمين السيد - ووفق الشركة فإن شاشة الهاتف الجديد لـ ريلمى تدعم جودة عرض Full HD + ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز، كما أنه حصل على على بطارية تصل سعتها لـ 5000 مللى أمبير فى الساعة، وذات قدرة على توفير شحن سريع بقوة 33 وات.

يحظى هاتف Realme 10 Pro 5G بـ ذاكرة وصول عشوائى تصل سعتها لـ 6 جيجا بايت، و128 جيجابايت من سعة التخزين الداخلية نوع UFS 2.2 كما يعمل بمعالج من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية Snapdragon 695.

الهاتف جاء بكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل لصور السيلفى، أما الكاميرا الخلفية ستصل دقتها إلى 108 ميجابكسل وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

ومن المقرر أن يتم بيع هاتف Realme 10 Pro 5G بمبلغ 250 دولارا، فى السوق العالمى.