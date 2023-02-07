فأر يسرق قلادة من الألماس بالهند (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وتداول فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى يكشف عن سرقة فأر صفير لعقد من الألماس بالرغم من إجراءات الأمن المشددة داخل مجلات المجوهرات.
وجاء بالفيديو فأر صغير يزحف داخل محل المجوهرات لسرقة قلادة من الألماس.
وأشارت التقارير إلى أن الفأر كان يقف متأملا بالجوهرة الباهظة ثم أخذها واندفع بعيدا عن الكاميرا وهو ممسكا بها فى فمه.
وبدأ المتابعون يسخرون من أن زوجة الفأر هى التى طلبت منه ذلك، وعلقوا: "لمن سيأخذ هذا الجرذ قلادة الألماس؟"
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