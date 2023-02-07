من بينها رفع البلاء.. ثمرات الرضا بقضاء الله

جدة - نرمين السيد - وقالت الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" إن الرضا بقضاء الله له 3 ثمرات:

3 ثمارات للرضا بقضاء الله

أولًا: يجلبُ رضا الله على العبد.

ثانيًا: سبب فى رفع البلاء، فلا يُرفع بلاء حتى يُرضى به.

ثالثًا: يصل بالعبد إلى أعلى الدرجات.

يذكر أن دار الإفتاء المصرية تنشر بصفة مستمرة عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" العديد من النصائح والفتاوى المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية لفهم صحيح الدين وإرشادات عامة فى شتى مناحى الحياة كنصائح تربوية للآباء من أجل التربية السليمة لأبنائهم وأيضًا نصائح للأزواج من أجل حياة زوجية سعيدة وتفاهم بين الطرفين والابتعاد عن الخلافات.