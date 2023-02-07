- 1/2
- 2/2
وأوضحت "ناسا" أن سديم الرتيلاء هو منطقة كبيرة لتكوين النجوم من غاز الهيدروجين المتأين والتى تقع على بعد 161000 سنة ضوئية من الأرض فى سحابة ماجلان الكبيرة، ويبدو أن سحبها المضطربة من الغاز والغبار تدور بين النجوم اللامعة المتكونة حديثًا فى المنطقة.
و أضافت وكالة الفضاء الأمريكية أن سديم الرتيلاء يعتبر موقعًا مألوفًا لتلسكوب هابل، وهى المنطقة الأكثر سطوعًا لتكوُّن النجوم فى جوار المجرة وهى موطن لأشد النجوم شهرة وأكثرها كثافة، وهذا يجعله مختبرًا طبيعيًا مثاليًا لاختبار نظريات تكوين النجوم وتطورها، مشيرة إلى أن لدى "هابل" مجموعة متنوعة غنية من الصور لهذه المنطقة، مؤكدة أن "تلسكوب جيمس ويب الفضائى ناسا / وكالة الفضاء الأوروبية / وكالة الفضاء الكندية (CSA)"، أيضًا توغل مؤخرًا فى هذه المنطقة، وكشف عن آلاف النجوم الشابة التى لم يسبق رؤيتها من قبل".
وتابعت: "تجمع هذه الصورة الجديدة بيانات من مقترحين مختلفين للرصد تم تصميم الأول لاستكشاف خصائص حبيبات الغبار الموجودة فى الفراغ بين النجوم التى تشكل الغيوم الداكنة المتعرجة عبر هذه الصورة، يكشف هذا الاقتراح ، الذى أطلق عليه علماء الفلك اسم سيلا، كيف يتفاعل الغبار بين النجوم مع ضوء النجوم فى مجموعة متنوعة من البيئات. وهو يكمل برنامج هابل آخر يسمى أوليسيس، والذى يميز النجوم، تتضمن هذه الصورة أيضًا بيانات من برنامج مراقبة يدرس تكوين النجوم فى ظروف مشابهة للكون المبكر، بالإضافة إلى فهرسة نجوم سديم الرتيلاء لعلم المستقبل باستخدام Webb".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر يبعد 161 ألف سنة ضوئية .. «ناسا» تنشر صورة جديدة مذهلة لسديم « 30 دورادوس» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.