الإفتاء: هذا ما يقوله الإنسان عند الفزع من الزلازل ونحوها

جدة - نرمين السيد - وأوضحت دار الإفتاء، عبر حسابها الرسمى على موقع "فيسبوك"، اليوم الإثنين، إنه ورد فى السنة المطهرة أن الإنسان إذا حصل له ما يروعه أن يقول: "هو الله، الله ربى لا شريك له" لما جاء عن ثوبان رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا راعه شىء قال: "هو الله، الله ربى لا شريك له" رواه النسائى فى "السنن الكبرى".

وأشارت الإفتاء، إلى أن الحديث يدل على استحباب الدعاء عند حصول ما يروع الإنسان أو يفزعه من الظواهر الطبيعية وغيرها بالدعاء المذكور، وكذلك استحب العلماء الصلاة عند حدوث شىء من هذا القبيل، لما فى الصلاة من تحقيق الطمأنينة والسكينة، قال الله تعالى: "إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا * إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا * وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا * إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ"، سورة المعارج.