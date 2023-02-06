وأرسل جيف كلارك، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة فى مذكرة أرسلها لموظفيه، أوضح خلاله أن الشركة خلال الاشهر الماضية لتفادى الوصول إلى هذه اللحظة لم تعد كافية.
وأضاف كلارك أن ظروف السوق تستمر فى تراجعها نحو مستقبل غير مؤكد، ما دعا الشركة إلى اتخاذ هذه الخطوة التى وصفها بالصعبة لمحاولة توفير التكاليف وتجنب المزيد من الخسائر.
وستعمل "DELL" على إعادة تنسيق عملياتها من خلال اتخاذ خطوات مثل دمج أقسام معينة فى الشركة واتخاذ إجراءات لتخفيف تكاليف تشغيل بعض الأقسام الأخرى.
ويعد التراجع الكبير الذى شهدته أسواق الحواسب المكتبية واحدًا من أهم أسباب تعثر الشركة، فبحسب شركة IDC المتخصصة بدراسات السوق فقد تراجع الطلب على أجهزة الحاسب الشخصى بنسبة 28% خلال الربع الأخير من العام 2022، مقارنة بنفس الفترة من العام الذى يسبقه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انضمت لشركات التكنولوجيا الأخرى.. «DELL» تُسرّح 5% من موظفيها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.