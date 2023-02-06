انضمت لشركات التكنولوجيا الأخرى.. «DELL» تُسرّح 5% من موظفيها

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة "DELL" الأمريكية عن تسريح 6.650 موظفًا يشكلون ما نسبته حوالى 5% من القوة العاملة فى الشركة، وبذلك انضمت الشركة الأمريكية لقائمة شركات التكنولوجيا التى سرحت أعدادًا كبيرة من موظفيها فى الفترة الأخيرة.





وأرسل جيف كلارك، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة فى مذكرة أرسلها لموظفيه، أوضح خلاله أن الشركة خلال الاشهر الماضية لتفادى الوصول إلى هذه اللحظة لم تعد كافية.

وأضاف كلارك أن ظروف السوق تستمر فى تراجعها نحو مستقبل غير مؤكد، ما دعا الشركة إلى اتخاذ هذه الخطوة التى وصفها بالصعبة لمحاولة توفير التكاليف وتجنب المزيد من الخسائر.

وستعمل "DELL" على إعادة تنسيق عملياتها من خلال اتخاذ خطوات مثل دمج أقسام معينة فى الشركة واتخاذ إجراءات لتخفيف تكاليف تشغيل بعض الأقسام الأخرى.

ويعد التراجع الكبير الذى شهدته أسواق الحواسب المكتبية واحدًا من أهم أسباب تعثر الشركة، فبحسب شركة IDC المتخصصة بدراسات السوق فقد تراجع الطلب على أجهزة الحاسب الشخصى بنسبة 28% خلال الربع الأخير من العام 2022، مقارنة بنفس الفترة من العام الذى يسبقه.