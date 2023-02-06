ماذا تفعل عند حدوث زلزال؟.. إليك 9 إرشادات مهمة (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - نشر المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية "مرصد حلوان"، عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، مجموعة من إرشادات السلامة الهامة التى يجب اتباعها عند حدوث أى زلزال، خاصة بعد موجة الزلازل الأخيرة.





وأوضح المعهد القومى للبحوث الفلكية أنه عند حدوث زلزال لابد من اتباع الإرشادات التالية:

نصائح مهمة عند حدوث زلزال

أولًا: عدم الفزع والتصرف بهدوء وعقلانية اينما كنت لحظة حدوث الزلزال.

ثانيًا: الابتعاد عن الأشياء غير المثبتة كالخزائن والرفوف والنوافذ وأجلس أو تمدد تحت طاولة أو كنبة كبيرة الحجم.

ثالثًا: فصل الكهرباء والغاز.

رابعًا: التوقف فورًا عند قيادة السيارة إلى جانب الطريق، عند حدوث زلزال.

خامسًا: تجنب إيقاف المركبة تحت الجسور أو خطوط الضغط العالى.

سادسًا: عدم استخدام المصاعد الكهربائية فقد تحدث انقطاعات كهربائية مفاجئة.

سابعًا: إذا كنت بالمدرسة، يجب عدم الاندفاع على السلم لأن هذا قد يؤدى إلى انهيار الدرج بل يرقد الطلبة تحت المصاعد حتى يتوقف الزلزال وعند الخروج إلى الفناء يكون هذا باتباع المدرس دون تدافع.

ثامنًا: لو كنت على شاطئ البحر، ابتعد عنه فورًا خوفًا من التعرض لموجات فيضانية ولا تذهب للشاطئ قبل 12 ساعة على الأقل.

تاسعًا: تابع بعد الزالزال الأخبار والإرشادات التى تطلقها الجهات الرسمية من خلال المذياع أو وسائل الإعلام المتوفرة.