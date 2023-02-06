- 1/3
- 2/3
- 3/3
وأوضح المعهد القومى للبحوث الفلكية أنه عند حدوث زلزال لابد من اتباع الإرشادات التالية:
نصائح مهمة عند حدوث زلزال
أولًا: عدم الفزع والتصرف بهدوء وعقلانية اينما كنت لحظة حدوث الزلزال.
ثانيًا: الابتعاد عن الأشياء غير المثبتة كالخزائن والرفوف والنوافذ وأجلس أو تمدد تحت طاولة أو كنبة كبيرة الحجم.
ثالثًا: فصل الكهرباء والغاز.
رابعًا: التوقف فورًا عند قيادة السيارة إلى جانب الطريق، عند حدوث زلزال.
خامسًا: تجنب إيقاف المركبة تحت الجسور أو خطوط الضغط العالى.
سادسًا: عدم استخدام المصاعد الكهربائية فقد تحدث انقطاعات كهربائية مفاجئة.
سابعًا: إذا كنت بالمدرسة، يجب عدم الاندفاع على السلم لأن هذا قد يؤدى إلى انهيار الدرج بل يرقد الطلبة تحت المصاعد حتى يتوقف الزلزال وعند الخروج إلى الفناء يكون هذا باتباع المدرس دون تدافع.
ثامنًا: لو كنت على شاطئ البحر، ابتعد عنه فورًا خوفًا من التعرض لموجات فيضانية ولا تذهب للشاطئ قبل 12 ساعة على الأقل.
تاسعًا: تابع بعد الزالزال الأخبار والإرشادات التى تطلقها الجهات الرسمية من خلال المذياع أو وسائل الإعلام المتوفرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ماذا تفعل عند حدوث زلزال؟.. إليك 9 إرشادات مهمة (إنفوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.