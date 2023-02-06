ترديد الباقيات الصالحات.. واحدة من العبادات التى يمكن الإكثار منها بشهر رجب

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الإفتاء أنه من بين هذه العبادات: "ترديد الباقيات الصالحات، أو الكلمات الطيبات، وهى (سبحان الله، الحمد الله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله)".

يذكر أن دار الإفتاء المصرية تنشر بصفة مستمرة عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" العديد من النصائح والفتاوى المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية لفهم صحيح الدين وإرشادات عامة فى شتى مناحى الحياة كنصائح تربوية للآباء من أجل التربية السليمة لأبنائهم وأيضًا نصائح للأزواج من أجل حياة زوجية سعيدة وتفاهم بين الطرفين والابتعاد عن الخلافات.