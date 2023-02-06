تويتر: سنسمح للروبوتات ذات المحتوى الجيد بالوصول لبرمجة التطبيقات مجانًا

جدة - نرمين السيد - قال إيلون ماسك إن منصة تويتر ستسمح للروبوتات ذات المحتوى الجيد بالوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات مجانًا، ويمثل هذا انعكاسًا جزئيًا لسياسة تويتر، التى كانت تطلب فى السابق من المطورين الاشتراك فى فئة مدفوعة للوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات.





تأتى هذه الخطوة فى أعقاب قرار تويتر بوضع الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات خلف نظام حظر الاشتراك غير المدفوع بعد أن أغلقت عملاء الجهات الخارجية مثل "Tweetbot و Twitterrific". وأشار ماسك سابقًا إلى أن الشركة ستفرض حوالى 100 دولار شهريًا على الروبوتات للعمل على تويتر، والتى كان من المفترض أن تكون خطوة نحو امتلاك "روبوتات نظيفة" فقط على منصة التواصل الاجتماعى. يذكر أن التغيير بانتقادات من المطورين ومستخدمى تويتر الذين يعتمدون على الروبوتات لمجموعة متنوعة من الأغراض.

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