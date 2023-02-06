جدة - نرمين السيد - كشفت الجمعية الفلكية بجدة عبر حسابها الرسمى على موقع "تويتر"، أن الراصدون للسماء فى السعودية والوطن العربى والذين لم يروا المذنب "ZTF"حتى الآن، سيحصلون على فرصة اليوم الإثنين الموافق 6 فبراير، لرؤيته أثناء مروره بالنجم "العيوق".





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر يمر بالنجم « العيوق».. المذنب «ZTF» يظهر فى سماء الوطن العربى الليلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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