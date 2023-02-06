مواصفات هاتف جوجل الجديد «Pixel 7 Pro»

جدة - نرمين السيد - ويأتى هاتف "Pixel 7 Pro" بشاشة من نوع "LTPO AMOLED" وبقياس يبلغ 6.7 بوصة، وبدقة 1440× 3120 بيكسل، بالإضافة إلى أنها مقاومة للمياه والغبار.

ويزود الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية، تبلغ دقة الرئيسية منها 50 ميجابيكسل، وكاميرا telephoto بدقة 8 ميجابيكسل، كاميرا بزاوية واسعة ultrawide بدقة 12 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 10.8 ميجابيكسل.

ويقترن الهاتف بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 12 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 و 256 و 512 جيجا بايت.

ويُطرح هاتف "Pixel 7 Pro" ببطارية كبيرة حيث يبلغ سعته 5000 مللى أمبير، ويدعم تقنية الشحن السريع بقوة 30 وات.