إيناس على: الحفاظ على البيئة يزيد الشعور بالرضا وتحسين المزاج (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأشارت إيناس على إلى الدور الذى يقدمه الحفاظ على البيئة المحيطة وإعادة التدوير.
ولفتت إلى دور الأشجار لتأثيرها الإيجابى الذى ينعكس على نفسية الفرد، حيث تزيد من الشعور بالرضا والسعادة وتحسين المزاج للأفراد بالإضافة إلى التأثير فى الطقس والمناخ.
وعلقت إيناس قائلة: "لو كل شخص أخد باله من بيته والشارع حوله .. المجتمع كله هيرتقى وهيبقى فيه شعور نقى للحياة".
ونصحت الآباء والأمهات بتعليم الأبناء بضرورة الحفاظ على بلدهم وذلك من خلال نظافة المنازل والشوارع وتغيير سلوك التعامل مع البيئة، كما طالبت بالتركيز على دور إعادة التدوير.
وقالت: "خلو البيئة اللى حوالكيوا حلوة هتديكوا فرحة وحياة وأمل وسعادة".
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