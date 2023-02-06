تجمل بالأخلاق.. الإصرار طريق الناجحين (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وفى إطار مبادرة "تجمل بالأخلاق"، التى أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى، أقوال تكشف عن أهمية الإصرار فى طريق الناجحين.

وقدم "دوت الخليج" من خلال الإنفوجراف أقوال لشخصيات ناجحة التزموا الإصرار وعدم الاستسلام لأجل التقدم والتطور، منها:

-وليم شكسبير: "الإصرار على التفاؤل قد يصنع ماكان مستحيلا".

-مهاتما غاندى: "يمكن لمجموعة صغيرة من الأرواح المصممة يطلقها إيمان لا ينضب فى مهمتهم أن تغير مجرى التاريخ".

-ابن حزم: "نقطة الماء المستمرة تحفر عمق الصخرة".

ومن خلال تلك الأقوال تكشف عن عبارة وهى "النجاح لا يتحقق إلا بالإصرار"، لذا يجب عدم التوقف عن محاولة التقدم والتطور وتجنب الفشل واليأس والإحباط.

كما أنه ليس عيبا أن يسقط الفرد ولكن الإصرار فى مواصلة الجهد والعمل دون الاستسلام حتى يتحقق النجاح.

إن الإصرار والعزم الدافعان الأساسيان للنجاح، والناجحون عادة ما يواجهون عقبات شتى وضربات قوية، لكنهم بالمثابرة والمداومة والإصرار فهم حتما سيحققون الانتصار.

ويتحقق النجاح من خلال تحديد أهداف يومية وبذل الجهد لتحقيقها، والتحدث مع النفس بشكل إيجابى، وتنفيذ الخطة دون تأجيل، والمثابرة على العمل وعدم الاستسلام، والتعلم من الفشل للقيادة نحو النجاح، وزرع الثقة بالنفس.