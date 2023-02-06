إيناس على.. «إزاى تعيش اللحظة وتستمتع بالحياة» (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأشارت إيناس على إلى أن هناك الكثير من الأفراد الذين يعانون من مشكلة الخوف بسبب المستقبل.
ونصحت الأفراد قائلة: "الإنسان لما يعيش اللحظة هيفرق كتير"، لذا يجب "عيش اللحظة" لأجل الاستمتاع بالأنشطة التى يتم ممارستها.
وعلقت إيناس على: "اللى فات مالهوش راجعة، اتعلمنا فيها دروس، بلاش تخلوه على كتفكوا وتمشوا بيه"، ولأجل "عيش اللحظة" يجب الاستمتاع بكل لحظة والتركيز فى الأفعال الحاضرة وذلك من خلال وضع خطة والسعى لتحقيقها بالإضافة إلى الاستمتاع بكل خطوة فيها مثل العمل أو الخروج أو الأكل.
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