عوامل تدفعك إلى تغيير هاتفك وشراء آخر جديد

جدة - نرمين السيد - وأشار الخبراء إلى أن هاتف ذكى له عمر افتراضى معين يتراوح ما بين 3 و5 سنوات وفقا لفئة الهاتف سواء متوسطة أو رائدة.

وأضافوا أنه الهواتف الذكية لا تصمد لفترة طويلة ولكنها تتعرض للكثير من المشكلات التى تدفع أصحابها إلى تغييرها، وفقا لموقع "GizChina"، منها:

-تدهور عمر البطارية:

تتأثر بطارية الهاتف بعد مرور سنوات عدة من الاستخدام وتبدأ فى التدهور، وبالرغم من توفير العديد من النصائح التى تستهدف إطالة عمر البطارية ولكنها تتحل بمرور الوقت.

-اكتمال المساحة المتاحة:

يدفع نقص المساحة المتاحة واكتمالها الأفراد فى استبدال هواتفهم وشراء الجديد، وعلى الرغم من توفير مساحة تخزين فى بعض الأحيان إلا أنه يجب حذف أحد التطبيقات.

-البطء وعدم القدرة على فتح التطبيقات والخروج منها فجأة:

يتسبب فتح نوافذ أو تطبيقات عدة فى تأخير استجابة الهاتف أو عدم الاستجابة والخروج منها فجأة.

-كاميرا سيئة الجودة:

عند التقاط الصور ومقاطع الفيديو يشكو البعض لكونها مليئة بالضوضاء والتشويش وفى تلك الحالة يحتاج الفرد إلى كاميرا أحدث.