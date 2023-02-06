عوامل تدفعك إلى تغيير هاتفك وشراء آخر جديد

جدة - نرمين السيد - وأشار الخبراء إلى أن هاتف ذكى له عمر افتراضى معين يتراوح ما بين 3 و5 سنوات وفقا لفئة الهاتف سواء متوسطة أو رائدة.
وأضافوا أنه الهواتف الذكية لا تصمد لفترة طويلة ولكنها تتعرض للكثير من المشكلات التى تدفع أصحابها إلى تغييرها، وفقا لموقع "GizChina"، منها:
-تدهور عمر البطارية:
تتأثر بطارية الهاتف بعد مرور سنوات عدة من الاستخدام وتبدأ فى التدهور، وبالرغم من توفير العديد من النصائح التى تستهدف إطالة عمر البطارية ولكنها تتحل بمرور الوقت.
-اكتمال المساحة المتاحة:
يدفع نقص المساحة المتاحة واكتمالها الأفراد فى استبدال هواتفهم وشراء الجديد، وعلى الرغم من توفير مساحة تخزين فى بعض الأحيان إلا أنه يجب حذف أحد التطبيقات.
-البطء وعدم القدرة على فتح التطبيقات والخروج منها فجأة:
يتسبب فتح نوافذ أو تطبيقات عدة فى تأخير استجابة الهاتف أو عدم الاستجابة والخروج منها فجأة.
-كاميرا سيئة الجودة:
عند التقاط الصور ومقاطع الفيديو يشكو البعض لكونها مليئة بالضوضاء والتشويش وفى تلك الحالة يحتاج الفرد إلى كاميرا أحدث.
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