رسالة رومانسية من جورجينا إلى كريستيانو رونالدو (صورة)

جدة - نرمين السيد - واحتفل كريستيانو رونالدو بعيد ميلاده 38، أمس الأحد، والذى يوافق الخامس من فبراير.
ونشرت جورجينا صورة تجمعها بكريستيانو رونالدو، وعلقت عليها: "إنها أيام يملؤها الحب معك يا حبيبى أتمنى أن أظل معك فترة طويلة".
وكان كريستيانو رونالدو سجل هدفه الأول مع النصر السعودى، فى الجولة الماضية من دورى روشن، أمام الفتح فى المواجهة التى انتهت بنتيجة 2-2.
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