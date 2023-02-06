حلقة ذهبية كبيرة.. تصميم جديد لسلسلة «Huawei P60»

جدة - نرمين السيد - وأشارت هواوى إلى أن الهاتف الجديد يحمل اسم "Huawei P60" والذى يأتى بتصميم أنيق مزودا بحلقة دائرية ذهبية كبيرة الحجم. وتأتى سلسلة "Huawei P60" بـ 4 نماذج، وهى الإصدار الرئيسى P60 والإصدارات البديلة لها P60E و P60 Pro، وأيضا إصدار مميز يسمى Huawei P60 Ultra. وتتمتع السلسلة بتقنية الأشعة تحت الحمراء ودعم الاتصالات عبر الأقمار الصناعية. وكشفت الشركة عن مواصفات هاتف "Huawei P60 Pro"، الذى يأتى بشاشة من نوع "OLED" وبقياس يبلغ 6.6 بوصة وبدقة "2K". ويزود الهاتف بكاميرا رئيسية "IMX888"، بالإضافة إلى اقترانه ببطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 مللى أمبير فى الساعة كما يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 100 وات.

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