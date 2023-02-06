الجمارك تكشف عن جمجمة غريبة داخل حقيبة بأمريكا

جدة - نرمين السيد - وخضعت الحقيبة للفحص الروتينى بالأشعة السينية، ووجدوا شيئا غريبا بداخلها على شكل جمجمة.
وتوصلت إدارة الأسماك والحياة البرية إلى أصل تلك الجمجمة الغريبة والتى ترجع لـ "دلفين صغير"، وفقا لصحيفة "ديلى ميل".
وأشارت الجمارك ودوريات الحدود الأمريكية إلى أن تلك الحقيبة قد فُقدت من مالكها قبل وصولها للولايات المتحدة الأمريكية.
وتم تسليم الجمجمة إلى مفتشى مصلحة الأسماك والحياة البرية هناك لأجل إجراء المزيد من التحقيق.
ولفت مدير منطقة المساعدة، روبرت لاركين، إلى أنه يحظر حيازة عناصر الحياة البرية وخصوصا المتعلقة بالحيوانات المحمية، وقال: "نحن نأخذ تهريب الحياة البرية على محمل الجد ونعمل عن كثب مع شركائنا الفيدراليين فى خدمة الأسماك والحياة البرية الأمريكية".
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