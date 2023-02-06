تعرف على دعاء الزلزال

جدة - نرمين السيد - هناك دعاء زلزال أو عند حدوث مصائب ورد فى السنة النوبية المطهرة، ويمكن قوله بعد أن شعر سكان القاهرة والجيزة، بـ زلزال منذ قليل، وذلك وفق ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعى.





ونشر مستخدمو فيسبوك منشورات تفيد بوقوع زلزال مصر الآن فى بعض المناطق، وذلك دون وجود خسائر، وفى مثل هذه الأوقات وعند حدوث زلزال أو أى مصيبة، هناك دعوات مأثورة عن النبى صلى الله عليه وسلم منها اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك.

زلزال مصر الآن

كما ورد فى دعاء الزلزال : "اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغنى ونحن الفقراء، نحن عبيدك بنو عبيدك، نَواصينا بيدك، ماضٍ فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك.. اللهم ادفع عنا البلاء والبراكين والزلازل والمحن وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن".

دعاء الزلزال

أيضا ورد من أدعية الزلزال: اللهم إنى أستودعك جميع المسلمين والمسلمات فى بلاد المسلمين، واجعل ما أصابهم خيرا ونعمة عليهم، اللهم احفظهم وأنت خير الحافظين.

وورد أيضا اللهم نسألك أن تكون لنا عونا ونصيرا على أمور الدنيا، اللهم لا تُعذبنا، ولا تُسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا.

كما ورد أيضا: اللهم إنى أسألك العافيةَ فى الدنيا والآخرة، اللهم إنى أسألك العفو والعافية فى دينى ودنياى وأهلى ومالي، اللهم استر عوراتي، وآمن روعاتي، اللهم احفظنى من بين يدي، ومن خلفي، وعن يميني، وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.

وفى 25 يناير الماضى، وقع زلزال بقوة 6 درجات فى شرق البحر المتوسط ويبعد 502 كم من السواحل المصرية وعمق 54 كم.

وأوضح المعهد القومى للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية، فى بيان صحفى، أن الزلزال شعر به عدد من المواطنين فى نطاق القاهرة الكبرى دون وقوع أى خسائر أو إصابات.