تقارير: أبل تقدم إصدارات بمواصفات أعلى من Pro و Pro Max فى 2024

جدة - نرمين السيد - وأوضح تقرير المحلل Mark Gurman أن أبل ستقدم إصدار جديد من هواتف الىيفون بمواصفات أعلى من المقدمة فى إصدارات Pro. وقال التقرير أن الإصدار الجديد الذى ينضم لهواتف الآيفون سيقدم فى سلسلة هواتف iPhone 16 التى تُطرح رسميًا فى 2024. وكان قد ذكر Gurman فى تقرير سابق نشر فى سبتمبر من عام 2022 أن أبل تخطط لإطلاق هاتف iPhone 15 Ultra فى السلسلة القادمة على أن يستبدل هذا الإصدار هاتف iPhone 15 Pro Max ولفتت التقرير الحديث إلى أن إصدار Ultra الذى ينطلق فى 2024 سيكون إصدار إضافى يقدم من أبل جانب إصدارات الشركة الرئيسية، على أن يأتى هذا الغصدار بمواصفات أعلى.

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