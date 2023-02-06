وقال دكتور بارى كوك من المتحف البريطانى إنه لم يكن هناك سوى 12 نموذجًا معروفًا لهذه العملات قبل اكتشافها فى عام 2019، مضيفًا أنها "عملات معدنية نادرة".
وكانت العملات المعدنية، المعروفة باسم "هامبلدين نوبلز" محاولة ثالثة للملك إدوارد الثالث لإدخال العملات الذهبية إلى إنجلترا.
وقال كوك إن "سكّ العملة توصل إلى التباين الصحيح فى القيمة بين العملات الذهبية والفضية من خلال المحاولة الرابعة، وتم تقديمهم فى النهاية.
ويستخدم مصطلح الطاعون الأسود للإشارة إلى وباء الطاعون الذى اجتاح أنحاء أوروبا بين عامى 1347 و1352م، وتسبب فى موت ما لا يقل عن ثلث سكان القارة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اكتشاف عملات ذهبية نادرة من عهد الملك إدوارد الثالث بالقرن الـ 13 ببريطانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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