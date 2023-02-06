اكتشاف عملات ذهبية نادرة من عهد الملك إدوارد الثالث بالقرن الـ 13 ببريطانيا

جدة - نرمين السيد - اكتشف باحث بريطانى 12 قطعة نقدية من العصور الوسطى يعود تاريخها إلى القرن الثالث عشر الميلادى أثناء وجوده فى مسيرة للكشف عن المعادن فى باكينجهامشير، وفق صحيفة "إكسبريس" البريطانية.





وقال دكتور بارى كوك من المتحف البريطانى إنه لم يكن هناك سوى 12 نموذجًا معروفًا لهذه العملات قبل اكتشافها فى عام 2019، مضيفًا أنها "عملات معدنية نادرة".

وكانت العملات المعدنية، المعروفة باسم "هامبلدين نوبلز" محاولة ثالثة للملك إدوارد الثالث لإدخال العملات الذهبية إلى إنجلترا.

وقال كوك إن "سكّ العملة توصل إلى التباين الصحيح فى القيمة بين العملات الذهبية والفضية من خلال المحاولة الرابعة، وتم تقديمهم فى النهاية.

ويستخدم مصطلح الطاعون الأسود للإشارة إلى وباء الطاعون الذى اجتاح أنحاء أوروبا بين عامى 1347 و1352م، وتسبب فى موت ما لا يقل عن ثلث سكان القارة.