لعلهم يفقهون.. قصة الأذان فى الإسلام (فيديو)

جدة - نرمين السيد - روى الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامى، فى برنامج "لعلهم يفقهون" الذى يقدمه على قناة "dmc"، قصة "الأذان"، ومن أول من اقترح ذلك ليصبح وسيلة لدعوة الناس للصلاة، ومن وهو أول مؤذن فى الإسلام.





وقال عبد المعز إن الرسول صلى الله عليه وسلم، عقد اجتماع مع الصحابة وطلب أن يكون هناك وسيلة تبين للناس أنه حان وقت الصلاة، فاقترح أحدهم "ضرب الجرس"، واقترح آخر إشعال النار، لكن أخبرهم رسول الله أن هناك غيرنا من يضرب الأجراس ويعبد النور، وبعد ذلك انصرف الصحابة. وأضاف الداعية الإسلامى: "أن هناك صحابى يدعى عبدالله بن زايد شاهد الأذان فى منامه، وبعد ذلك ذهب للنبى فأخبره بما شاهده، فقال له النبى: مّر بلال فليؤذن فهو ألدى منك صوتًا". وأوضح الشيخ رمضان عبد المعز أن بلال هو أول من رفع الأذان فى الإسلام، فهو مؤذن الرسول.

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