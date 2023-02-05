تقرير: تراجع شحنات الأجهزة اللوحية بالأسواق العالمية فى 2022

جدة - نرمين السيد - وقال التقرير الأخير إن هناك تراجعًا شحنات الاجهزة اللوحية فى 2022 بنسبة 3.3% على أساس سنوى، حيث سجلت الأسواق العالمية شحنات تصل إلى 45.7 مليون وحدة فى الربع الأخير من 2022.

وسجل سوق الأجهزة اللوحية نمو خلال عامين متتاليين، ورغم تراجع الشحنات فى 2022، إلا أنه مازال يحقق مبيعات أعلى من مستوى المبيعات قبل انتشار فيروس كورونا.

كما شهد سوق أجهزة "Chromebook" تراجعًا كبيرًا فى الشحنات فى الربع الأخير من 2022، بنسبة 24.3% على أساس سنوى، ومبيعات تصل إلى 3.6 مليون وحدة.

وأوضح التقرير تراجع كبير فى إجمالى شحنات أجهزة "Chromebook" فى 2022، حيث انخفضت المبيعات بنسبة 48% عن عام 2021 الذى يسجل نمو فى مبيعات هذه الأجهزة بنسبة 180.5%.

وتستمر شركتا أبل وسامسونج فى الاستحواذ على أكبر حصة من شحنات الأجهزة اللوحية فى الأسواق العالمية، حيث وصلت حصة أبل إلى 10% فى الربع الأخير من 2022، كما ارتفعت شحنات العملاق الكورى نتيجة تركيز الشركة على الإصدارات المميزة.