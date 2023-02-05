لمستخدمى أندرويد مزايا جديدة فى تحديث «تيليجرام»

جدة - نرمين السيد - ويطرح التطبيق ميزة فى التحديث الأخير لهواتف أندرويد التى منه ترجمة الدردشات بأكملها وفئات الرموز التعبيرية الجديدة.

ويسمح التطبيق لمستخدميه بالتواصل مع أفراد من مختلف أنحاء العالم دون الحاجة إلى اللغة، بسبب ميزة الترجمة التى تسمح بتوفير ترجمات دقيقة تدعم من خلالها ما يزيد عن 100 لغة.

وأضاف تيليجرام فئات رموز تعبيرية جديدة تسهل عثور المستخدمين على الرموز التعبيرية المثالية لرسائلهم.

كما يمكن من خلال التطبيق إنشاء صور ملفات شخصية مخصصة باستخدام مجموعة متنوعة من القوالب والملصقات.