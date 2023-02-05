استيقاظ سيدة أمريكية قبل لحظات من دفنها

جدة - نرمين السيد - وأشارت التقارير إلى أن هناك سيدة كان تعيش فى دار مسنين أمريكية، وأثارت حالة من الذعر لدى عائلتها بعد وفاتها بسبب استيقاظها قبل لحظات من دفنها.
واكتشفت العائلة أن تلك المرأة البالغة 66 عاما على قيد الحياة أثناء مراسم الجنازة بالمنزل، وذلك بعد ملاحظة تنفسها داخل كيس الجثث.
ولفتت التقارير إلى أن السيدة دخلت فى نوبة عمل لمدة 12 ساعة، وقامت إحدى الممرضات بتقييم حالتها مشيرة إلى أنها لم تجد نبضا لدى السيدة العجوز.
وعند ملاحظة عدم تنفس السيدة، أعلنت الدار عن وفاتها وتم استدعاء عائلتها لإقامة مراسم الجنازة، وتفاجئوا بوجودها تتنفس داخل الكيس لكونها كانت على قيد الحياة.
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