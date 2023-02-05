جدة - نرمين السيد - وفى إطار حملة أخلاقنا الجميلة، التى أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى، فائدة المساعدة فى أعمال المنزل. وأشار الخبراء إلى فائدة المساعدة فى أعمال المنزل وخصوصا الأزواج، منها: -يساهم مشاركة الزوج بالأعمال المنزلية فى شعور الزوجين بالمساواة والحب. -ويعمل قضاء الأسرة والمشاركة فى الأعمال المنزلية فى جعل الأمر أكثر حماسة، وكشفت دراسة أن ذلك يزيد من الدعم العاطفى والاستمتاع بالصحة الجيدة للقيام بالعديد من الأنشطة. -يساعد القيام بالأعمال المنزلية المختلفة فى تعزيز احترام الأبناء لآبائهم وزيادة الشعور بالثقة بالنفس وزيادة الإيمان بالمساواة بين الرجل والمرأة. -وتجعل المشاركة فى الأعمال المنزلية الزيجات أكثر استقرارا وسعادة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخلاقنا الجميلة.. فائدة المساعدة فى أعمال المنزل (إنفوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.