«سبيس إكس» تطلق صاروخ «ستارشيب» فى مارس

جدة - نرمين السيد - وأكد "ماسك" إنه إذا سارت الاختبارات المتبقية على ما يرام، فإن "سبيس إكس" ستحاول إطلاق ستارشيب الشهر المقبل.

وذكر الملياردير الأمريكى، فى يناير الماضى، أن هناك "فرصة حقيقية" لإطلاق ستارشيب فى أواخر فبراير، وأضاف أن محاولة الإطلاق فى مارس تبدو مرجحة للغاية.