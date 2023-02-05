بالصدفة.. مراهقة كندية تفوز بـ 48 مليون دولار

جدة - نرمين السيد - وبلغ قدرة جائزة اليناصيب التى فازت بها المراهقة الكندية 35.8 مليون دولار أى حوالى 48 مليون دولار كندى، وذلك خلال مشاركتها الأولى بالمسابقة. وحصلت الكندية التى تدعى "جولييت لامور" والبالغة من عمرها 18 عاما، على الجائزة الكبرى فى اليناصيب خلال محاولتها الأولى. وبعد الفوز بالجائزة الكبرى، تخطط الفتاة لإنهاء دراستها الجامعية حتى تصبح طبيبة، دون الحصول على المنح أو القروض.

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