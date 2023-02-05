عضو بـ القومى للبحوث: توصلنا لمكونات التحنيط التى استخدمها المصرى القديم

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد ابراهيم، المُشرف على معمل الكروماتوجرافى بالمركز القومى للبحوث، إننا توصلنا لمكونات التحنيط التى استخدمها المصرى القديم، وذلك عبر بحث أجريناه وهو منشور فى مجلة "نيتشر" وهى من أرقى الدوريات العلمية فى العالم.





وأوضح فى مداخلة لبرنامج "من مصر"، الذى يعرض على قناة cbc، ويقدمه الإعلامى عمرو خليل، أننا توصلنا فى المقبرة فى سقارة على مواد التحنيط ووجدنا فى الأوانى بعض الزيوت العطرية وزيوت حيوانية ونباتية وصمغ. وأضاف، أن معظم المواد المستخدمة كانت تأتى من دول حوض البحر المتوسط وجنوب شرق آسيا.

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