سمكة قرش فى أستراليا تقتل فتاة أثناء تزلجها على الماء

جدة - نرمين السيد - وتم سحب الفتاة البالغة من العمر 16 عاما من نهر سوان وبجسدها إصابات خطيرة.
من جهته، أوضح القائم بأعمال مفتش الشرطة بول روبنسون، بأن أفراد الطوارئ قدم لها المساعدة الطبية فى مكان الحادث لكنها توفيت، لافتا إلى أن الضحية كانت مع صديقاتها على زلاجات مائية و"ربما شوهدت مجموعة من الدلافين فى مكان قريب، وقفزت الشابة فى الماء لتسبح بالقرب من الدلافين".
وأردف: "لم تكن الأسرة موجودة عندما حدث ذلك. لكن كان أصدقاؤها موجودين، وكما يمكنكم أن تتخيلوا، فإن هذه حادثة مؤلمة للغاية لأى شخص يشهدها. لذا، نقدم بوضوح خدمات استشارية لأى شخص شاهدها أو تأثر بها"، مشيرا إلى أن إدارة الثروة السمكية أبلغته بأنه من المعتاد أن تقترب أسماك القرش من النهر الذى يتدفق عبر مدينة برث إلى المحيط الهندي.
واستطرد: "لقد تحدثت إلى هيئة مصائد الأسماك وشرطة المياه، وللأسف ليس لدينا أى فكرة عن نوع هذا القرش".
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