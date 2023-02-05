مستخدم يطلب من تطبيق «ChatGPT» كتابة قصيدة لبايدن وترامب ..والنتيجة مفاجأة

جدة - نرمين السيد - نشرت قناة "القاهرة الإخبارية" عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، مقطع فيديو يتعلق بتطبيق "ChatGPT"، حيث قام أحد مستخدمى التطبيق بطلب كتابة قصيدة حول "بايدن" الرئيس الأمريكى، و"ترامب" الرئيس الأمريكى السابق.





وجاء فى التقرير أن تطبيق "ChatGPT" الذى انتشر بقوة الفترة الأخيرة، تم برمجته بكمية معلومات هائلة ودقيقة، لكن التجربة أثارت جدلًا حول تحيز التطبيق لـ "بايدن"، حين طلب أحد مستخدمى "تويتر" من التطبيق كتابة قصيدة عن الرئيس الأمريكى بايدن.

وأوضح التقرير أن التطبيق تغنى بإنجازات بايدن فى حين وجه التطبيق كلامًا سلبيًا لترامب، وقال التطبيق عن ترامب: "شخصية سلبية تدعو للكراهية والتمييز".

وأشار التقرير إلى أن المتابعين رأوا أن المبرمجين منحازون للحزب الديمقراطى، فى حين رأى مختصون أن رد فعل التطبيق طبيعى، لأنه ناتج مما نشر عن ترامب على الإنترنت.

وتساءل التقرير: "برأيك: هل لغة الذكاء الاصطناعى تم تسييسها؟".