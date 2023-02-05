الإفتاء توضح حكم إلقاء موعظة عند دفن الميت

جدة - نرمين السيد - أوضحت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، أنه لا حرج من إلقاء موعظة موجزة تذكِّر بالموت والدار الآخرة عند دفن الميت، فعن أمير المؤمنين علىٍّ كرَّم الله وجهه قال: كُنَّا فى جَنازةٍ فى بَقِيعِ الغَرقَدِ، فأَتانا النبىُّ صلى الله عليه وآله وسلم، فقَعَدَ وقَعَدنا حَولَه، ومَعَه مِخصَرةٌ، فنَكَّسَ، فجَعَلَ يَنكُتُ بمِخصَرَتِه، ثُم قالَ: «ما مِنكم مِن أَحَدٍ، ما مِن نَفسٍ مَنفُوسةٍ إلا كُتِبَ مَكانُها مِنَ الجَنَّةِ والنَّارِ، وإلا قد كُتِبَ شَقِيَّةً أو سَعِيدةً»، فقالَ رَجُلٌ: يا رسولَ اللهِ، أفَلا نَتَّكِلُ على كِتابِنا؟ فقال: «اعمَلُوا؛ فكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِما خُلِقَ له» متفقٌ عليه.





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