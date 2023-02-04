تخطى عمره الـ 30.. «بوبى» الكلب الأكبر سنًا فى العالم يدخل موسوعة جينيس

جدة - نرمين السيد - واحتفل ليونيل كوستا صاحب الكلب "بوبى"، وهو من سلالة "رافييرو دو الينتيجو الأصلية" بعيد ميلاده الثلاثين العام الماضى، دركًا أنه حطم الرقم القياسى على مدى قرن تقريبًا والذى كان يحمله كلب كان يرافق الماشية فى أستراليا نفق عندما بلغ عمره 29 عامًا و5 أشهر فى عام 1939.

وتواصل كوستا مع موسوعة جينيس للأرقام القياسية، وقدم جميع الأوراق، وبعد عام تم اختيار "بوبى" رسميًا أكبر كلب مسجل.

وذكر كوستا الذى يبلغ من العمر 38 عامًا، وهو يداعب "بوبى" بالقرب من كنيسة فى قرية كونكيروس بوسط البرتغال: "أنه شعور بالفخر لا يمكننا تفسيره"، بحسب ما قالته "رويترز".

وتابع: " بعض الناس قالوا لنا إننا لن نجتاز، لكننا حددنا عمر "بوبى" وتأكدنا من أن الاختبارات ستثبت فقط ما نعرفه بالفعل".

ووصفت موسوعة جينيس للأرقام القياسية، التى أصدرت هذا الإعلان يوم الخميس، قصة "بوبى" بأنها "معجزة"، بحسب ما ذكرته "العربية".

وعادة ما يكوت متوسط العمر المتوقع للسلالة التى ينتمى إليها بوبى من 12 إلى 14 عامًا، وأرجع كوستا طول عمره إلى عدد من العوامل منها العيش فى ريف هادئ دون تقييد أو وضع طوق حول عنقه، فضلًا عن أنه كان يأكل دومًا مما يتناوله الإنسان العادى، مضيفًا: "بالطبع كان حبنا له على مدى سنوات حياته داعمًا أيضًا فى ذلك".