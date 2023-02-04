«تجمل بالأخلاق».. 7 أفكار لإدارة الغضب (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - يشعر الكثير من الأشخاص بالغضب من وقت لآخر والذى يحدث لأسباب مختلفة، وقد يؤثر على حياتهم اليومية وتعاملهم مع الأشخاص من حولهم، وذلك فى إطار مبادرة "تجمل بالأخلاق" التى أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.





ويوجد بعد الأفكار لإدارة الغضب والسيطرة عليه، منها: أفكار لإدارة الغضب أولًا: فكر قبل أن تتحدث ثانيًا: مارس بعض التمارين الرياضية ثالثًا: احصل على فترة استراحة رابعًا: حدد الحلول الممكنة بعد أن تهدأ خامسًا: لا تحمل ضغينة لأحد وتسامح سادسًا: استخدم الفكاهة لتنفيس التوتر سابعًا: اطلب المساعدة من صديق

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