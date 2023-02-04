بسبب الروبوت ChatGPT.. حرب شرسة بين «جوجل وOpenAI»

جدة - نرمين السيد - ويبدو أن شركتى "جوجل" و"مايكروسوفت" تتوليان مهمة تطوير تقنية إنتاج نصوص بناء على كلمة يدخلها المستخدم فى الروبوت.

ويمثل الروبوت "ChatGPT" تحديًا لعملاق محركات البحث "جوجل"، نظرًا إلى أنه ينتج نصوصًا طويلة ومترابطة، نجحت فى اجتياز اختبارات فى عدة جامعات، وهو ما يتفوق على آلية عمل "جوجل" التى تقدم نتائج بحث متناثرة من مواقع مختلفة.

وتتلقى شركة "OpenAI" دعمًا من عملاق التكنولوجيا "مايكروسوفت".

وتعمل الشركات العملاقة فى مجال التكنولوجيا على التكنولوجيا إلى تغيير الطريقة التى تعامل بها مع خدماتها ومنتجاتها عبر الإنترنت، بما فى ذلك عمليات البحث، كما قالت شبكة "سكاى نيوز" الإنجليزية.

وأوضحت "جوجل" أنها تستعد للكشف عن خططها لمنافسة الروبوت "ChatGPT"، وربما قد يكون الأمر خلال الأيام.

وأشارت إلى أن "جوجل" أعانت عن حدث مقرر فى 8 فبراير الجارى، ويستمر لمدة 40 دقيقة، حيث المتوقع أن تكشف الشركة عن إعادة التصور حول كيفية بحث الأشخاص عن المعلومات واسكتشافها، والتفاعل معها.

وأضافت الشركة: "انضموا إلينا لتعرفوا كيف سنتيح وصولًا أكبر للمعلومات للأشخاص فى كل مكان، من خللل البحث والخرائط وغيرهما".