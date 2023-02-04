جولة فى أول منزل لـ ريا وسكينة بالإسكندرية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وبين أن قصة ريا وسكينة، تتناقلها الأجيال خصوصا بين أبناء محافظة الإسكندرية، حيث قتلا 17 سيدة فى عشرينيات القرن الماضى لسرقة مجوهراتهن.
وقد استحوذ قصة ريا وسكينة على مخيلة الكتاب والروائيين الذين وثقوها ووضعوها فى قوالب أدبية فى الكتب والروايات التى تحولت فيما بعد إلى مادة للترفيه فى المسرحيات والأفلام والمسلسلات التلفزيونية.
وفى حى اللبان بالإسكندرية، تحول أحد المنازل الـ 3 التى اعتادت ريا وسكينة قتل الضحايا ودفنهم بها إلى مزار لجذب الزوار الفضوليين الراغبين فى تفقد المنزل الذى شهد عمليات قتل وحشية.
ويأخذ متولى محمد، الزوار فى جولات لشرح تاريخ المكان، حيث أكد أن هذا البيت هو أول بيت سكنت فيه "سكينة" عندما جاءت من كفر الزيات، وقتلت فيه 3 سيدات، ثم انتقلت مع شقيقتها وشركائهن إلى حارة النجا وقتلت سيدتين، ثم انتقلتا إلى بيت فى شارع على بك الكبير وقتلتا 12 ضحية.
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